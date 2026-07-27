"طريق ترامب السريع".. رسالة شكر من الرئيس الأميركي إلى ملك المغرب تثير تفاعلاً

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الاثنين، على مشروع "طريق ترامب السريع" في المغرب، وذلك عبر نشر مقطع فيديو على منصته "تروث سوشال"، وجّه خلاله رسالة شكر إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على المشروع، الذي يمتد لنحو 1055 كيلومتراً، ويحمل اسم "طريق ترامب السريع"، بحسب ما جاء في منشوره.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، يُعدّ المشروع الاستراتيجي الرابط بين تيزنيت والداخلة أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المملكة، نظراً لدوره في تعزيز الربط الطرقي بين شمال المغرب وأقاليمه الجنوبية.

ووفقاً للتقارير، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 10 مليارات درهم مغربي (ما يعادل أكثر من مليار دولار أميركي)، ويمتد على طول الساحل الأطلسي، مروراً بمدن كلميم وطانطان والعيون وبوجدور، وصولاً إلى الداخلة. وقد دخل المشروع الخدمة بالكامل في يناير 2025.

وأثارت رسالة الرئيس ترامب تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها كثيرون انعكاساً طبيعياً لقوة العلاقات بين الرباط وواشنطن.