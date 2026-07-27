تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في الجنوب اللبناني

نفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير، بعد ظهر اليوم الاثنين، في بلدة مركبا في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي طلوسة ومركبا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية، قد ألقت ظهر اليوم، قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري في جنوب لبنان، وأحرقت القوات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم عددا من المنازل في بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان.