وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات قادمة من الأراضي العراقية

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية اليوم اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.