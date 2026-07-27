إجهاض فلسطينية بسبب إعاقة إسرائيل وصولها إلى مستشفى بالضفة الغربية

أجهضت فلسطينية الاثنين بعدما أعاق الجيش الإسرائيلي وصول مركبة إسعاف كانت تقلها إلى مستشفى في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد مسعفون.

وقال المسعف بشار قريوتي لوكالة فرانس برس إنه نقل صباح الاثنين "امرأة حاملا في الشهر السادس من منزلها" في قرية قريوت في جنوب نابلس، مشيرا إلى أنها كانت فاقدة للوعي وتعاني من نزف حاد.

وتم وضع المرأة (28 عاما) على الأجهزة الطبية المساندة بما فيها أنبوبة الأوكسجين، ورافقتها ممرضة لمتابعة حالتها، وانطلقت مركبة الإسعاف إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس. إلا أن الرحلة تحوّلت إلى بحث يائس عن طريق مفتوح، بحسب قريوتي.

واضطرت مركبة الإسعاف إلى سلوك طرق زراعية وسط حقول الزيتون بسبب إغلاق الجيش الإسرائيلي لمدخل قرية الساوية المجاورة، قبل أن يصل القريوتي الى بلدة حوارة ومن ثم حاجز عورتا حيث كان الجيش قد أغلق البوابة الحديدية التي نصبها هناك.

وأوضح القريوتي أنه تجاوز طوابير المركبات التي كانت تنتظر فتح البوابة وأطلق صفارة الإنذار. وبعد نحو عشر دقائق خرج جنود من برج مراقبة عسكري قريب وأمروه بإطفاء المركبة.

وأضاف "أجبرني الجنود تحت تهديد السلاح على إطفاء مركبة الإسعاف" ما أدى إلى توقف الأجهزة الطبية المساندة داخلها "رغم تأكيدي لهم أنها مسألة حياة أو موت".

وأشار إلى أن الجنود صادروا بطاقات هوية أفراد الطاقم.

ومع بقاء مركبة الإسعاف عالقة، تدهورت حالة المرأة.

وأضاف أنها أجهضت داخل المركبة بمساعدة الممرضة قبل أن يسمح لهم الجنود بالمرور بعد أكثر من 30 دقيقة، وتمكن أخيرا من ايصالها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

وأكد مدير المستشفى فؤاد نافعة لفرانس برس أن وضع المرأة مستقر وأنهم تمكنوا من السيطرة على النزف.