عون: لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنود "صيغة الإطار"

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تقبل باستمرار خرق بنود "صيغة الإطار"، مشيرا إلى أن لبنان ملتزم بتنفيذها.

وقال عون، خلال استقباله اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن "مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حدّ لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة".

وأشار إلى أن "إسرائيل استهدفت أيضاً الأماكن الروحية والتراثية وهذا يظهر نوايا مبيتة ضد البشر والحجر، لا سيما وأن مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجوداً مسلحا فيها"، مشددا على أن لبنان "الذي وقّع "صيغة الإطار" نتيجة المفاوضات في واشنطن ملتزم بتنفيذها، لكنه يخشى في المقابل من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها خصوصاً أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها".

وجدّد الرئيس عون التأكيد على أن "الحرب الإسرائيلية عرقلت الاستمرار في إنجاز المزيد من الإصلاحات"، لافتاً إلى أن" الحكومة ملتزمة إقرار المزيد منها لأنها حاجة لبنانية ضرورية وليست إرضاء للمجتمع الدولي".

بدوره، أكد تورك " اهتمام المفوضية بالوضع في لبنان ومتابعتها التطورات المتسارعة فيه ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ الثاني مارس الماضي لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطاول حقوق الانسان مع التأكيد على استمرار الدعم الدولي للبنان وتأمين المساعدات اللازمة له.