خلال موجة الحر.. بلجيكا تسجّل أعلى معدل وفيات في أوروبا

سجّلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات الزائدة في أوروبا، خلال موجة الحر التي ضربت القارة في نهاية يونيو الماضي، وفقاً لبيانات الشبكة الأوروبية "يورومومو"، التي ترصد وتقارن معدلات الوفيات في أكثر من 20 دولة أوروبية.

وشهدت بلجيكا، وفق أرقام معهد سينسانو البلجيكي، أكثر من 2000 وفاة إضافية مقارنة بالمعدلات الطبيعية خلال فترة موجة الحر، فيما بلغ معدل الوفيات الزائدة 48%، متجاوزاً فرنسا 23%، وهولندا 13%، رغم تسجيل درجات حرارة مرتفعة مماثلة.

وقال عالم الإحصاء الحيوي، من جامعتي لوفين وهاسلت، غيرت مولنبرغس، إن إقليم فلاندرز وحده سجّل معدل وفيات زائدة بلغ 31%، وهو أعلى من فرنسا وهولندا، معتبراً أن أنماط التخطيط العمراني والبناء في بلجيكا ساهمت في تفاقم آثار موجات الحر.