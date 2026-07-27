الأوغندي أولارا أوتونو مرشح سابع إلى سباق رئاسة الأمم المتحدة

انضم مرشح سابع إلى السباق لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة، وهو الأوغندي أولارا أوتونو، الذي سبق أن ترشّح للرئاسة في بلاده كمعارض، كما شغل سابقاً منصباً رفيع المستوى في الأمم المتحدة، وأبلغت المنظمة الدول الأعضاء بترشح أوتونو، البالغ 75 عاماً، والذي قدمته بلاده.

وشغل أوتونو منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2005، وذلك في عهد الأمين العام السابق، كوفي عنان، كما شغل منصب مبعوث أوغندا لدى الأمم المتحدة، ومنصب وزير خارجية بلاده لفترة وجيزة، وخاض أوتونو الانتخابات الرئاسية عام 2011 مرشحاً عن حزب المعارضة «مؤتمر الشعب الأوغندي»، لكنه خسر أمام يويري موسيفيني الذي يتولى السلطة منذ عام 1986.

وتضم قائمة المرشحين لخلافة الأمين العام المنتهية ولايته، أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في 31 ديسمبر المقبل، ميشيل باشليه (تشيلي)، وماريا فرناندا إسبينوزا (الإكوادور)، ورافايل غروسي (الأرجنتين)، وريبيكا غرينسبان (كوستاريكا)، وكارولين رودريغيز-بيركيت (غويانا)، وماكي سال (السنغال).

ومن المقرر أن تجري الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في 30 يوليو الجاري أول تصويت سري ومغلق، لتحديد تفضيلاتها بشأن المرشحين، يلي ذلك عدد غير محدد من عمليات التصويت المماثلة، إلى أن يتمكن أحد المرشحين من تأمين الأصوات التسعة المطلوبة من دون استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا، وبعد ذلك يُرسل اسم المرشح المختار إلى الجمعية العامة، لتعيينه رسمياً في المنصب على أن يتولاه في الأول من يناير 2027.