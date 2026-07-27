أستراليا: 20 إصابة بسلالة من إنفلونزا الطيور

أعلنت الحكومة الأسترالية، في بيان، أمس، تسجيل حالتَي إصابة جديدتين بسلالة «إتش 5» من إنفلونزا الطيور، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه فيها بالبلاد إلى 20 حالة، وقالت وزارة الزراعة والمصائد والغابات الأسترالية إن طائرَين من طيور «الخرشنة المُتوجة الكبيرة»، عُثِر عليهما في جنوب أستراليا، جاءت نتائج فحوصهما إيجابية، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، وأضافت الوزارة أن خطر انتقال الفيروس إلى البشر يظل منخفضاً، بينما قال القائم بأعمال كبير الأطباء البيطريين في أستراليا، سام هاميلتون، إنه «لم تسجل أي حالات إصابة بين الدواجن أو في منظومة الإنتاج الزراعي لدينا».