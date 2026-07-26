لماذا أوقف ترامب القصف الأميركي على إيران؟

قال مايك والتس السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب أوقف الهجمات ⁠على إيران مؤقتاً لإفساح مجال أكبر للدبلوماسية.

وأضاف والتس لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) "إنه ‌يفسح بعض المجال أمام المفاوضات، ويمنحها فرصة محدودة".

ولم ‌يقدم والتس تفاصيل أخرى عن ‌طبيعة المحادثات، لكن ‌القتال بين إيران والولايات ‌المتحدة شهد هدوءاً نسبياً في مطلع الأسبوع. ‌فقد أوقفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) ⁠القصف بعد 13 ليلة شهدت تصاعد الضربات.

وسئل مسؤول كبير في إدارة ترامب أمس السبت عن هذا الهدوء فقال إن الرئيس "يؤكد على ‌الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية".