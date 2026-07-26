النمسا.. انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب يهدد الثروة السمكية

واصل منسوب مياه نهر الدانوب انخفاضه لمستويات مقلقة في النمسا، أصبحت تشكل أبرز التحديات البيئة والاقتصادية، بسبب تداعيات تغير المناخ وما يصاحبها من ارتفاع في درجات الحرارة وتراجع بمعدلات هطول الأمطار.

وسجّلت منطقة فاخاو، القريبة من العاصمة النمساوية فيينا، أمس، أدنى مستوى مياه في نهر الدانوب على الإطلاق عند مستوى 110 سنتيمترات في محيط مدينة "كينستوك"، ما أثار القلق بشأن مخزون الأسماك، حيث يشكل هذا الانخفاض الحاد تهديداً كبيراً لها.

ووصف مفتش مصايد الأسماك في منطقة فاخاو، هيرمان ميدلر، الوضع الراهن بأنه "كارثي للسفن والأسماك على حد سواء"، موضحاً أن مستوى المياه في الممر الملاحي منخفض للغاية، ويؤدي إلى إبحار السفن ببطء شديد، ويتسبب في نفوق الأسماك بعد قذفها على الشاطئ بفعل الأمواج.

وأفاد بأن صغار الأسماك لا تملك أي فرصة للبقاء على قيد الحياة، وأرجع السبب إلى نقص نسبة الأكسجين في المياه الدافئة، إذ تتراوح درجة حرارة المياه ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية في المياه الضحلة، حيث تعيش الأسماك الصغيرة.

وعبّر ميدلر عن مخاوفه بسبب توقعات الطقس بشأن عودة درجات الحرارة للارتفاع في النمسا إلى نحو 40 درجة مئوية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى المياه وارتفاع درجة حرارتها في نهر الدانوب بشكل أكبر، ما يؤثر بالسلب على وضع الأسماك.