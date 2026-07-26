بعد إغلاقه مؤقتاً.. إعادة فتح معبر العبدلي بين الكويت والعراق

أفادت وكالة الأنباء العراقية ​الرسمية، نقلاً عن ‌هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، ​بإعادة فتح المعبر ​الحدودي البري الرئيس بين ⁠الكويت والعراق.

يُذكر بأن ​الجيش الكويتي كان قد أعلن ​إغلاق معبر العبدلي الحدودي مؤقتاً بعد هجوم ​بطائرات مسيرة، ​الخميس الماضي، تسبّب في أضرار ‌مادية ⁠دون وقوع إصابات.

ويشكّل المعبر، الواقع في محافظة الجهراء شمال ​الكويت، ​طريقاً ⁠رئيساً لحركة المسافرين والتجارة بين ​البلدين.

ولم تتضح ​بعد ⁠الجهة التي أطلقت الطائرات المسيرة، وفقاً لرويتزر.