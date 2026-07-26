بعد إغلاقه مؤقتاً.. إعادة فتح معبر العبدلي بين الكويت والعراق
أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلاً عن هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، بإعادة فتح المعبر الحدودي البري الرئيس بين الكويت والعراق.
يُذكر بأن الجيش الكويتي كان قد أعلن إغلاق معبر العبدلي الحدودي مؤقتاً بعد هجوم بطائرات مسيرة، الخميس الماضي، تسبّب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.
ويشكّل المعبر، الواقع في محافظة الجهراء شمال الكويت، طريقاً رئيساً لحركة المسافرين والتجارة بين البلدين.
ولم تتضح بعد الجهة التي أطلقت الطائرات المسيرة، وفقاً لرويتزر.
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