خلال 72 ساعة.. مقتل 32 مدنياً في هجمات مسلحة شرق الكونغو

قُتل ما لا يقل عن 32 مدنياً خلال الساعات الـ 72 الماضية، في هجومين مسلحين شرق الكونغو.

استهدفت الهجمات قرى في منطقة مامباسا، وبحسب منظمات المجتمع المدني المحلية، فإن حصيلة القتلى لا تزال أولية مع استمرار أعمال البحث عن ضحايا محتملين آخرين.

وأدّى تصاعد أعمال العنف إلى موجة جديدة من النزوح في القرى المتضررة والمجتمعات المجاورة، حيث فر السكان خوفاً من وقوع مزيد من الهجمات.