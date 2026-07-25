ماكرون: جميع الموارد المدنية والعسكرية معبأة لمكافحة الحرائق التي تجتاح فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن بلاده تقف موحدة في مواجهة حرائق الغابات غير المسبوقة التي تجتاح جنوب غرب فرنسا، وأجبرت السكان على عمليات إجلاء جماعية، مشيداً بجهود رجال الإطفاء وفرق الطوارئ، موجهاً الشكر إلى الدول التي سارعت إلى تقديم المساعدة.

وأوضح ماكرون أن موجات الحر القياسية والظروف الجافة أسهمت في انتشار الحرائق وتأجيجها، مشيراً إلى أن بلاده حشدت جميع الموارد المدنية والعسكرية المتاحة لمواجهة النيران، بما في ذلك طائرات الأمن المدني، وطائرات إطفاء المياه، والمروحيات الحاملة للمياه.

ووجه ماكرون الشكر إلى رومانيا وكرواتيا وألمانيا والبرتغال والسويد وسويسرا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، على تقديم المساعدة لفرنسا في جهود مكافحة الحرائق، مؤكداً تقديره للتضامن الدولي مع بلاده خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مناطق واسعة من جنوب غرب البلاد.