إجلاء 340 ألف شخص في جنوب الصين مع اقتراب الإعصار نول

أجلت السلطات الصينية أكثر من 340 ألف شخص وعلقت الأعمال وخدمات السكك الحديد في جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عنيفة، وفق الإعلام الرسمي.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من شنتشن وهايفنغ في مقاطعة قوانغدونغ صباح الأحد، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين.

وأصدرت الأرصاد الجوية الصينية إنذاراً أحمر للتحذير من الإعصار، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار المعتمد لديها والمؤلف من أربعة مستويات.

ولفتت إلى أن أنحاء من مقاطعة قوانغدونغ ومقاطعات هونان وفوجيان وجيانغشي المجاورة ستشهد أمطاراً غزيرة اعتباراً من مساء السبت.

ويتوقع أن تصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار في أقصاها إلى ما بين 151 و173 كيلومترا في الساعة، عند وصوله إلى اليابسة.

وتم إجلاء أكثر من 340 ألف شخص في قوانغدونغ، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وأوردت الوكالة أن 12 مدينة في المقاطعة، بينها غوانغتشو ودونغقوان وشانتو، علّقت كليا أو جزئيا الدراسة والعمل والإنتاج والأنشطة التجارية وحركة النقل.

وأصدرت هونغ كونغ مساء السبت ثالث أعلى مستوى تحذيري من الأعاصير، فيما أعلنت السلطات المحلية فتح 28 مركز إيواء في أنحاء المدينة.

وقال مرصد هونغ كونغ إنه قد يرفع مستوى التحذير إلى ثاني أعلى درجة صباح الأحد.

وأضاف "من المتوقع أن تشتد قوة الرياح المحلية بشكل كبير خلال الليل".