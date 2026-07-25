ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" في الكونغو ⁠الديمقراطية إلى 2973 من بينها 1309 وفيات

ارتفع عدد ⁠حالات ‌الإصابة ⁠المؤكدة ​بفيروس ⁠إيبولا في ⁠جمهورية الكونغو ⁠الديمقراطية ⁠إلى ​2973 ⁠حالة توفي منها 1309 حالات، وذلك وفق بيان أصدرته وزارة الاتصال والإعلام الكونغولية.

وكانت "منظمة الصحة العالمية" قد أعلنت، في مايو الماضي، أن تفشي الفيروس بالكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثّل حالة طوارئ ويشكّل خطراً على دول أخرى، وقيّمت خطر انتشاره إقليمياً بأنه مرتفع.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في يونيو الماضي، خطة للتأهب والاستجابة لتفشي فيروس بونديبوغيو، إحدى سلالات إيبولا وهي الخطة التي أوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة أنها تتطّلب تمويلًا بقيمة 518 مليون دولار.