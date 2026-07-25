وزارة الصحة السورية: مقتل 35 وإصابة 30 في تصادم بين حافلتي ركاب على طريق دير الزور- دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم حافلتي ركاب على طريق دير الزور - دمشق إلى 35 قتيلاً و30 مصاباً.

وكان التلفزيون السوري قد أورد في وقت سابق اليوم السبت، بمقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين في حصيلة أولية.

كما أوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين "حافلة تقل عدداً من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية"، بدون أن تفيد عن عدد الضحايا في صفوف قواتها.