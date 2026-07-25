الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن ينبع وجازان بعد إطلاق الإنذار المبكر

أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر اليوم، زوال الخطر عن محافظة ينبع ومنطقة جازان بعد إطلاق الإنذار المبكر.

وفي وقت سابق كان الدفاع المدني السعودي قد أفاد بإطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في جازان وينبع.

وذكر الدفاع المدني السعودي في بيان لاحق أن الخطر زال عن جازان وينبع.

ودعا في البيان الذي نشر على منصة إكس السكان إلى "الاستمرار في اتباع تعليمات #الدفاع_المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم (911)".