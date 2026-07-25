ترامب مازحاً: ولايتي الرئاسية الثالثة ستكون أفضل بكثير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى، على سبيل المزاح، أنه لا يستبعد إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة لولاية ثالثة.

وقال ترامب في حفل استقبال مراسلي البيت الأبيض: "كما هو الحال مع فترة رئاستي، فإن المرة الثانية تكون دائما أفضل. إنها دائما أفضل. والمرة الثالثة ستكون أفضل بكثير". مضيفا: "أنا أمزح فقط".

وأكد ترامب في وقت سابق نيته الترشح للرئاسة في انتخابات الولايات المتحدة عام 2028. وارتدى قبعة حمراء كُتب عليها "ترامب 2028"، مما أثار ضحك الحضور. ثم أوضح الرئيس الأميركي مجددا أنه لم يكن جادا.

ووفقا للقانون الأميركي، فإنه من المقرر أن تنتهي ولاية ترامب الثانية كرئيس في يناير 2029. وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي، الذي أُقر عام 1951، على تحديد ولاية الرئيس بفترتين فقط. ومع ذلك، فقد ألمح الرئيس الأميركي الحالي مرارا إلى إمكانية ترشحه لولاية ثالثة. كما تطرق ستيف بانون، السياسي الاستراتيجي البارز السابق، لهذا الاحتمال أيضًا في خريف العام الماضي.