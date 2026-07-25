هيئة النقل السعودية: تعرض سفينة للاستهداف في البحر الأحمر واستئناف رحلتها بأمان

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية تعرض بدن السفينة (NCC MASA)، التابعة لإحدى الشركات السعودية، لإصابة طفيفة نتيجة استهدافها خلال إبحارها في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بالهيئة قوله إن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة أفراد طاقمها.

وأكد المصدر المسؤول، أن استمرار هذه الاستهدافات يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.