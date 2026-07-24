"نيويورك تايمز": ترامب يجتمع بكبار مستشاريه لبحث تصعيد حرب إيران

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته لبحث إمكانية تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران.

يأتي الاجتماع في وقت يدرس فيه ترامب اتخاذ قرار بتكثيف الهجمات على إيران، بعدما قال في مقابلة مع موقع "أكسيوس" إنه يدرس شن "هجوم ضخم" وإنه بات قريباً من اتخاذ قرار، مضيفاً أن الاستعدادات اكتملت.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصعيد المحتمل يأتي بعد انهيار وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم التي كانت تهدف إلى إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني.