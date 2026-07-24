السلطات الإسبانية: إخماد حريق مدريد مستحيل

أعلنت السلطات الإسبانية، مساء الجمعة، أن الحريق في منطقة العاصمة مدريد بلغ ذروته، مؤكدة استحالة إخماده.

وقال مسؤول شؤون البيئة والداخلية والطوارئ في مدريد كارلوس نوفيلو في مؤتمر صحافي داخل مركز قيادة عمليات مكافحة الحريق: "من الواضح حالياً أن الحريق بلغ ذروته، ومن المستحيل إخماده".

وأعلنت الحكومة الإسبانية حالة طوارئ وطنية الجمعة بعد إجلاء حوالي 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في المنطقة الوسطى من مدريد.

ويعني هذا الإجراء أن وزارة الداخلية الإسبانية التي تسيطر على قوات الشرطة والأمن، تولت مسؤولية الإشراف على جهود إخماد الحرائق التي تقوم بها الأقاليم الإسبانية.

وذكرت الحكومة الإقليمية لمدريد أنه تم إجلاء 10 آلاف شخص من قرى مختلفة، مع خروج حرائق عن نطاق السيطرة وسط موجة حر، تؤجج ألسنة اللهب.

وكانت إسبانيا قد شهدت احتراق أكثر من 100 ألف هكتار بالفعل هذا العام، بما في ذلك ثاني أكبر حريق على الإطلاق، والذي أتى على حوالي 32 ألف هكتار في الأيام الأخيرة في إقليم جوادالاخارا. وقتل 13 شخصا في حريق اندلع في جنوب إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر.