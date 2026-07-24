مذكرة نيابية في الأردن تطالب بحظر "الشورت" في الأماكن العامة

أثارت مذكرة نيابية في الأردن وجهها عضو مجلس النواب الأردني فراس قبلان إلى رئيس الوزراء الأردني جدلاً واسعاً في الشارع الأردني.

وطالبت المذكرة بدراسة وضع ضوابط للذوق العام تشمل إمكانية حظر ارتداء "الشورت" في الأماكن العامة والمجمعات التجارية، للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والحفاظ على الطابع الأسري والصورة الحضارية للأماكن العامة.

وأكدت المذكرة أن الغاية ليست تقييد حريات الأفراد أو التضييق عليهم، بل تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، والحفاظ على الطابع الأسري للأماكن العامة، وترسيخ الـصورة الحضارية للبلاد في إطار ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة ويحترم الخصوصية بالتعاون مع الجهات المـعنية.