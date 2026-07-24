القوات المسلحة الأردنية تسقط 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت، اليوم، سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة قادمة من إيران، استهدفت أراضي المملكة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية إن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.