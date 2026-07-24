البيت الأبيض يرد.. هل ينتقل إنفانتينو من "فيفا" إلى رئاسة الأمم المتحدة؟

علق البيت الأبيض على تقارير تحدثت عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقش مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إمكانية ترشحه لمنصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها لا تعلم ما إذا كان هذا الموضوع قد طرح خلال لقاءات ترامب وإنفانتينو، مضيفة: "لا أعرف ما إذا كانا قد ناقشا ذلك".

وأشارت ليفيت إلى أن ترامب وإنفانتينو يتواصلان بشكل متكرر، مؤكدة أن الرئيس الأميركي يكن احتراما لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" أفادت، في وقت سابق، بأن ترامب يعتزم دعم ترشيح إنفانتينو لخلافة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووفقا للإجراءات المتبعة، يتعين على أي مرشح للمنصب الحصول على تأييد 9 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن الدولي، شريطة عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض (الفيتو)، قبل أن يعتمد الترشيح رسميا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر 2026.