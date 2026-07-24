ترامب: أضرار السفن ستُعوض من أموال إيرانية لدى واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه سيتم تحميل إيران المسؤولية المالية عن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع .

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "من هذه اللحظة فصاعدا، فإن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بذلك، ستدفع من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها".

وأضاف ترامب: "قد تكون هذه الأضرار كبيرة جدا، ولكن مع ذلك، هذا هو الشيء العادل والمنصف الذي ينبغي القيام به".