ترامب: أضرار السفن ستُعوض من أموال إيرانية لدى واشنطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه سيتم تحميل إيران المسؤولية المالية عن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع .
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "من هذه اللحظة فصاعدا، فإن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بذلك، ستدفع من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها".
وأضاف ترامب: "قد تكون هذه الأضرار كبيرة جدا، ولكن مع ذلك، هذا هو الشيء العادل والمنصف الذي ينبغي القيام به".
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