إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص جنوب غرب فرنسا مع انتشار حرائق الغابات

ذكر مسؤولون، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص خلال الليل في جنوب غرب فرنسا، بعدما اجتاح حريق غابات سريع الانتشار نحو ألفي هكتار من الأراضي غرب مدينة بوردو.

ويشتعل الحريق بالقرب من منطقة خليج أركاشون، وهي وجهة سياحية شهيرة، فيما يشكل السياح المقيمون في مواقع التخييم أغلبية الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم.

وقالت السلطات المحلية إن 500 من رجال الإطفاء يشاركون في جهود السيطرة على الحريق، مضيفة أن النيران مستعرة بشدة، لكن لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وأدت موجات الحر المتعاقبة التي ضربت أوروبا في بداية الصيف، والتي يعزو كثير من العلماء تفاقمها إلى تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق واسعة من القارة.

وتظهر البيانات أن حرائق الغابات أتت بالفعل، هذا العام، على مساحات في أوروبا، تفوق المتوسط السنوي المسجل خلال العقدين الماضيين، في وقت شهدت فيه القارة، التي تعد الأسرع احتراراً في العالم، ثلاث موجات حر خانقة، ومتقاربة منذ بداية العام.