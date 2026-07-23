الأمطار الغزيرة تودي بحياة 82 شخصاً في الهند وباكستان وأفغانستان

لقي 82 شخصاً على الأقل حتفهم جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمال شرق الهند، وباكستان، وأفغانستان، هذا الأسبوع، حيث تسببت بأضرار واسعة النطاق في الأراضي الزراعية، والبنية التحتية، والمرافق العامة، بحسب السلطات.

وسقط 10 أشخاص على الأقل في فيضانات اجتاحت ولاية آسام بشمال شرق الهند، خلال 24 ساعة، تقول السلطات إنها أحدثت "دماراً غير مسبوق"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات خلال الأسبوع إلى 36.

وذكرت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في آسام، في بيان الأربعاء، أن أكثر من 650 ألف شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة التي هطلت على 11 مقاطعة في الولاية.

وأشار تقرير صادر عن الحكومة إلى أن الفيضانات التي شهدتها آسام نجمت بشكل أساسي عن هطول أمطار غزيرة في ولاية ناجالاند المجاورة في الفترة بين 18 و20 يوليو، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهار بشكل غير معتاد.

وتعرضت آسام، التي يمر بها نهر براهمابوترا، أحد أطول أنهار العالم، لأضرار ناجمة عن زيادة تدفق المياه بشكل شبه سنوي خلال موسم الرياح الموسمية.

وقالت الهيئات المعنية بإدارة الكوارث في أفغانستان وباكستان إن ما لا يقل عن 46 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب ما لا يقل عن 100 آخرين في فيضانات اجتاحت نورستان شمال شرق أفغانستان، وإقليم خيبر بختون خوا في باكستان، خلال 72 ساعة.

ويقول خبراء إن أفغانستان وباكستان، على الرغم من مساهمتهما الضئيلة في الانبعاثات العالمية، إلا أنهما تُعدّان من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات تغير المناخ، حيث تُعرّض الفيضانات والجفاف وذوبان الأنهار الجليدية ونقص المياه المتزايدة ملايين الأشخاص للخطر.