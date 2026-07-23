روبيو: أميركا مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا

التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف في الفلبين لإجراء محادثات كان من المتوقع أن يجدد خلالها الجانب الأميركي بحث إمكانية قيام واشنطن بمحاولة التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم تقدم وزارة الخارجية الأميركية سوى تفاصيل محدودة عن اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، "ناقش الجانبان العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والحاجة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية".

وقال روبيو: "سنضطر إلى طرح اقتراحات وأفكار جديدة" تلقى قبول الطرفين. وأضاف أنه ليس هناك تغيير في الدعم العسكري من واشنطن لأوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حديثه عن أن أولويته تتمثل في العثور على طريقة للعودة إلى المفاوضات.

والتقى روبيو أيضا عددا من المسؤولين الآخرين، من بينهم وزير الخارجية الصيني، على هامش الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة تركز على منطقة آسيا، في الوقت الذي تصعد فيه مواجهتها مع إيران، وتسعى إلى إيجاد مسار لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، وتضغط على الحكومة الكوبية لإجراء تغييرات.

وتركزت المحادثات المغلقة التي بدأت يوم الثلاثاء، على تصاعد القتال في الشرق الأوسط والتوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث اندلع اشتباك جديد اليوم.

وقال روبيو: "سيظل هناك دائما قلق من أن تكون أميركا منشغلة للغاية بمكان واحد لدرجة أنها لا تستطيع التركيز على مكان آخر". لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال "منخرطة في آسيا بصورة يومية".