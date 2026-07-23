الاتحاد الأوروبي يندد بهجوم الحوثيين على ناقلات في البحر الأحمر

دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن إلى "الكفّ" عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر، بعد استهدافهم ناقلات نفط إحداها سعودية.

واعتبرت كالاس في بيان أن "الهجوم على ناقلة نفط في البحر الأحمر أمر غير مقبول وغير شرعي، ويؤجج الوضع المتوتر أصلا في المنطقة".

من جانبها، أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس عن قلقها حيال هجمات الحوثيين على الناقلات في البحر الأحمر، في وقت يراقب المصرف تأثير حرب إيران على التضخم.