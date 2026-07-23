أعلى عدد منذ 2010.. نقل 453 شخصاً إلى مستشفيات طوكيو بسبب الحر

أعلنت إدارة الإطفاء في طوكيو نقل 453 شخصاً إلى المستشفيات بسبب مشاكل مرتبطة بالحر، وهو أعلى عدد منذ 2010، كما بلغ عدد استدعاءات خدمات الطوارئ أعلى مستوى له منذ العام 1963 على الأقل.

وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء لوكالة الأنباء الفرنسية "نحضّ الناس على شرب كميات كافية من المياه واستخدام المكيّفات".

وأوضح بأن عدد المرضى يرتفع مع ارتفاع درجات الحرارة إذ سُجّلت زيادات لافتة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي محافظة طوكيو التي تعد حوالي 14 مليون نسمة، توفي شخص جراء موجة الحر الحاليّة فيما أربع حالاتهم حرجة و18 في وضع خطير.

ووصفت وكالة إدارة الحرائق والكوارث موجة الحر بـ "الكارثة" وأعلنت الأربعاء تسجيل 14 وفاة على الأقل في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي فيما احتاج 11 ألف شخص لرعاية صحية طارئة.

وفي منطقة آيتشي (وسط) التي تعد من المناطق الأكثر معاناة من موجة الحر، نُقل 116 شخصاً إلى المستشفيات، بحسب مسؤولين.

وصدرت تحذيرات من خطر الإصابة بضربة شمس في معظم أنحاء البلاد التي تعد نحو 125 مليون نسمة.

وقالت وكالة الكوارث إن "درجات الحرارة ترتفع منذ منتصف يوليو، ويتوقع بأن يتواصل الحر الشديد على مستوى البلاد".