ترامب يتوعد إيران والحوثيين بـ"عقاب عسكري كبير"

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مُحذّراً إياها من تحمّل المسؤولية المباشرة وعقاب عسكري وتبعات أي هجمات جديدة يُنفّذها الحوثيون، وذلك في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية ناقلات نفط في البحر الأحمر.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة ستُنزِل "عقاباً عسكرياً كبيراً" بإيران وبالحوثيين على حد سواء في حال تكرار شنّ المزيد من الهجمات، موضحاً أن واشنطن تتعامل مع الجماعة باعتبارها وكيلاً وممثلاً لطهران في تنفيذ مخططاتها.

وعبّر ترامب عن خيبة أمله من عودة ميليشات الحوثي للالتفاف على التهدئة واستئناف الهجمات، قائلاً: "للأسف، عادوا الآن إلى أفعالهم بإطلاق النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية، وهو ما نأمل أن يكون تذكيراً بالنتائج المترتبة على ذلك".