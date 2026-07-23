الأردن يُعلن التعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى مساء أمس، اعتراض الطائرات المسيرة الست وإسقاطها، مؤكداً أن عملية التعامل لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.