على هامش الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة (آسيان)
روبيو: سياسة ترامب تقوم على مبدأ «العين بالعين» وإيران ستدفع ثمناً باهظاً
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم، إن إيران على الأرجح ليست مستعدة لإبرام اتفاق، لكنها قد تكون مستعدة قريباً.
وأضاف روبيو على هامش الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة (آسيان) في مانيلا: "سياسة الرئيس ترامب تقوم على مبدأ (العين بالعين) وإيران ستدفع ثمناً باهظاً".
وأكد التزام الولايات المتحدة بالاتفاق مع إيران، قائلاً: "التزمنا من ناحيتنا بالاتفاق مع إيران وربما يغيرون رأيهم في غضون أيام".
كما أوضح أن أي اتفاق للطاقة النووية المدنية سيشمل ضمانات.
وقال روبيو: "رغم تبجح إيران، إلا أنها تعاني معاناة مهولة وستستمر فيها".
وأشار إلى أن هناك مجانين ومختلين عقلياً في المحكمة الجنائية الدولية.
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