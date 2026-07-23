روبيو: سياسة ترامب تقوم على مبدأ «العين بالعين» وإيران ستدفع ثمناً باهظاً

قال وزير ​الخارجية الأميركي، ماركو ‌روبيو، اليوم، إن إيران على الأرجح ليست مستعدة لإبرام اتفاق، لكنها قد تكون مستعدة قريباً.

وأضاف ​روبيو على هامش الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة (آسيان) ⁠في مانيلا: "سياسة الرئيس ترامب تقوم على مبدأ (العين بالعين) وإيران ستدفع ثمناً باهظاً".

وأكد التزام الولايات المتحدة بالاتفاق مع إيران، قائلاً: "التزمنا من ناحيتنا بالاتفاق مع إيران وربما يغيرون رأيهم في غضون أيام".

كما أوضح أن أي اتفاق للطاقة النووية المدنية سيشمل ضمانات.

وقال روبيو: "رغم تبجح إيران، إلا أنها تعاني معاناة مهولة وستستمر فيها".

وأشار إلى أن هناك مجانين ومختلين عقلياً في المحكمة الجنائية الدولية.

