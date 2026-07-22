فرنسا تعلن وفاة 5700 شخص جراء موجة الحر

أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا أن البلاد شهدت 5700 حالة وفاة أكثر من المعتاد خلال موجة الحر التاريخية في يونيو الماضي، مما يرفع بشكل حاد تقديراتها للحصيلة التي يخشى الوصول لها جراء درجات الحرارة القياسية غير المسبوقة.

وقالت الوكالة الفرنسية إن المناطق التي ضربتها موجة الحر في الفترة من 17 يونيو إلى 2 يوليو سجلت 21 ألفاً و674 حالة وفاة لجميع الأسباب.

وأضافت أنه بدون موجة الحر، كان من المتوقع أن تشهد تلك المناطق نفسها عددا أقل بكثير من الوفيات، أو 15 ألفاً و910 حالات، بناء على النمذجة الإحصائية باستخدام بيانات من السنوات السابقة.

وقالت إن الفارق بين الوفيات المتوقعة والفعلية - وهو إجمالي 5764 حالة - يعتبر بالتالي وفيات "إضافية" خلال موجة الحر.