ترامب يرشح إنفانتينو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أن يشغل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، منصب الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وفق ما صرح به مصدر مطلع في البيت الأبيض لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقال المصدر في تصريحات للصحيفة إن ترامب ينظر إلى إنفانتينو كشخصية تحظى باحترام الجميع وتستطيع توحيد صفوف العالم، وذلك مع اقتراب موعد تنحي البرتغالي أنطونيو غوتيريش عن منصبه في ديسمبر القادم.

وكان إنفانتينو، وهو محام سويسري، أعلن في وقت سابق نيته الترشح لولاية ثالثة كرئيس لفيفا، ولم يعلق بعد على اقتراح ترامب، الذي يتطلب منه الحصول على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ثم الجمعية العامة.

ورغم ذلك، ولكي يتحقق هذا السيناريو المستبعد، سيتعين على إنفانتينو أيضاً التغلب على عدد من المنافسين البارزين مثل الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني رافاييل جروسي.