محكمة أميركية تحدد الأول من يونيو 2027 موعداً لبدء محاكمة مادورو

قضت محكمة أميركية بأن يمثل الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو للمحاكمة في الولايات المتحدة في الأول من يونيو 2027، عقب احتجازه في عملية عسكرية خاطفة في كراكاس في يناير.

ويُحتجز الزعيم السابق (63 عاماً) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاماً) في سجن ببروكلين في مدينة نيويورك منذ أكثر من سبعة أشهر، وقد دفعا بالبراءة من تهم تتعلق بتهريب المخدرات وحيازة أسلحة نارية.