ترامب يحضر مراسم استقبال جثامين جنود قتلوا في حرب إيران

حضر الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب اليوم الأربعاء مراسم استقبال جثامين أربعة من أفراد الجيش بعد إعادتهم ‌إلى الولايات المتحدة ​في نعوش مغطاة بالعلم بعدما قتلوا في هجمات إيرانية بالشرق الأوسط.

وسافر ‌الرئيس الأميركي إلى قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير لحضور المراسم.

وقال ترامب قبل مغادرته لحضور المراسم "سنكرمهم. إنها واحدة من أصعب المهام بالنسبة لي... لكنه أمر لا بد منه". ولدى سؤاله ‌عما سيقوله لأسر القتلى، قال ترامب "كل ما سأقوله هو، نحبكم. ‌نحب ابنكم".

وقتل ثلاثة جنود أميركيين، عندما استهدفت إيران ‌ثكنات مبيت في قاعدة ​موفق السلطي الجوية في الأردن بصاروخ يوم الجمعة.

أما الرابع، فقتل في واقعة منفصلة حدثت يوم الأحد في أربيل بالعراق في أثناء عملية تفجير لطائرة مسيرة هجومية.