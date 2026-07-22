"قوة دفاع البحرين" تعترض وتدمر عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم الأربعاء.

وأكدت القيادة العامة، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.