أجبرت المئات على ترك منازلهم.. حرائق تجتاح جنوب فرنسا

أفادت السلطات المحلية بمنطقة فار جنوب فرنسا، ​اليوم الأربعاء، باندلاع حرائق غابات بالمنطقة أمس، وتتحرك بسرعة، ما تسبب في دمار 2500 هكتار ​وأجبر 400 شخص على الفرار ​من منازلهم.

وقال ⁠المتحدث باسم رجال الإطفاء بالمنطقة، وليام فوجل: "الوضع صعب للغاية، ​نحو 1100 من رجال الإطفاء ظلّوا يعملون طوال الليل"، نقلاً عن رويترز.

وذكر المتحدث، أن الحرائق لم ​يتم إخمادها حتى صباح ​اليوم الأربعاء، لكن من المتوقع أن ‌تكون الرياح "أكثر ⁠ملاءمة" اليوم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.