أجبرت المئات على ترك منازلهم.. حرائق تجتاح جنوب فرنسا
أفادت السلطات المحلية بمنطقة فار جنوب فرنسا، اليوم الأربعاء، باندلاع حرائق غابات بالمنطقة أمس، وتتحرك بسرعة، ما تسبب في دمار 2500 هكتار وأجبر 400 شخص على الفرار من منازلهم.
وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء بالمنطقة، وليام فوجل: "الوضع صعب للغاية، نحو 1100 من رجال الإطفاء ظلّوا يعملون طوال الليل"، نقلاً عن رويترز.
وذكر المتحدث، أن الحرائق لم يتم إخمادها حتى صباح اليوم الأربعاء، لكن من المتوقع أن تكون الرياح "أكثر ملاءمة" اليوم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.
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