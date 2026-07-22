عاصفة عنيفة تضرب تشيلي وتتسبب بوفاة 13 شخصاً

تسبّبت عاصفة عنيفة ضربت تشيلي في وفاة 13 شخصاً على الأقل، وفقاً لما أعلنته الحكومة في تشيلي، أمس الثلاثاء.

وقالت مديرة الهيئة الوطنية للطوارئ، أليسيا سيبرايان، للصحفيين، إنه تم إحصاء 13 قتيلاً، بينما لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين.

وتضرب العاصفة، التي بدأت في 15 يوليو الجاري، منطقتي "كوكيمبو" و"أتاكاما" شمال تشيلي، اللتين نادراً ما تشهدان هطول أمطار غزيرة.

وتسبّبت العاصفة العنيفة في تدمير أو تضرر نحو 2800 مسكن، وتشريد قرابة 2200 شخص، وعزل أكثر من 60 ألفاً، إذ حالت فيضانات الأنهار دون الوصول إلى عدد من القرى.