وفاة 3 أشخاص في فنزويلا بسبب فيروس هانتا

أعلنت وزارة الصحة في فنزويلا وفاة ثلاثة أشخاص بعد إصابتهم بفيروس هانتا، مع استبعادها انتقال هذا المرض النادر بين البشر.

وأوضحت الوزارة أن المصابين بـ"تشخيص مؤكد لفيروس هانتا" توفوا في ولاية أنزواتيغي شمال شرقي البلاد، نافية وجود أي صلة بين وفيات فيروس هانتا ووفاة عاملين صحيين في ولاية باريناس الغربية، والتي لا يزال سببها غير محدد.

واستبعدت الوزارة وجود أي "ارتباط بين الحالات المبلغ عنها".

وقد أثار تفشٍ لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية في أبريل حالة ذعر صحية عالمية.