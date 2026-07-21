‌ترامب: لبنان تضرر على مدى عشرات السنين وسنقدم له الكثير من المساعدات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع ⁠مع نظيره اللبناني جوزاف عون، ‌اليوم الثلاثاء، إن لبنان ‌تضرر على مدى ‌عشرات ‌السنين، وستقدم له ‌الولايات المتحدة الكثير من المساعدات في المرحلة المقبلة.

وأضاف ⁠ترامب أن عودة لبنان للاستقرار والأمن مسألة وقت، والعلاقات معه جيدة جداً.

وتابع: "لقد كان مكاناً ⁠وبلداً عومل ⁠بطريقة سيئة ⁠للغاية، وسنعمل على أن يُعامل كما ينبغي، وبالاحترام ‌الذي يستحقه".