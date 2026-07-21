ترامب: لبنان تضرر على مدى عشرات السنين وسنقدم له الكثير من المساعدات
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع مع نظيره اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، إن لبنان تضرر على مدى عشرات السنين، وستقدم له الولايات المتحدة الكثير من المساعدات في المرحلة المقبلة.
وأضاف ترامب أن عودة لبنان للاستقرار والأمن مسألة وقت، والعلاقات معه جيدة جداً.
وتابع: "لقد كان مكاناً وبلداً عومل بطريقة سيئة للغاية، وسنعمل على أن يُعامل كما ينبغي، وبالاحترام الذي يستحقه".
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