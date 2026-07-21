ترامب: إيران لم ترَ شيئاً بعد وسنضرب "جبل الفأس" قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سوف تضرب منطقة "جبل الفأس" في إيران قريباً جداً.

وأكد في تصريحات صحافية أن إيران لم ترَ شيئاً بعد، مشيراً إلى الوضع في مضيق هرمز لن يكون له أي تأثير على انتخابات التجديد النصفي في أميركا.

ولفت إلى أن إيران ترغب بشدة باللقاء مع الولايات المتحدة، نتيجة الحصار البحري الشديد المفروض عليها.

وشدد على أن الضربات الأميركية على إيران منعتها من الحصول على سلاح نووي.