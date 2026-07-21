الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة الكويتية «كيفان» أثناء عبورها مضيق هرمز

استدعت وزارة الخارجية الكويتية ممثلةً بنائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان، اليوم الثلاثاء، سفير إيران لدى الكويت السفير محمد توتونجي، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية «كيفان»، مساء أمس الاثنين، أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي أن هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد دولة الكويت منذ 28 فبراير 2026، بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني، ويشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها، وتهديداً لأمن وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وجدّد المشعان مطالبة دولة الكويت لإيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشدداً على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومحمّلاً إيران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعدوانها المتواصل على دولة الكويت.