الكويت: اعتداءات إيرانية على محطات الكهرباء والمياه لليوم الرابع على التوالي

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت تعرض عدد من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية آثمة، لليوم الرابع على التوالي، أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة، وفقاً للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة، مؤكدة أن فرق الطوارئ التابعة لها تمكنت من السيطرة على الحرائق وإخمادها، وتقييم الأضرار الناتجة عن تلك الاعتداءات التي تعرضت لها أمس الاثنين.