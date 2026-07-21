«إيبولا» يتسبب بوفاة 930 شخصاً في الكونغو

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن 930 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم من جرّاء تفشي فيروس «إيبولا» في البلاد الذي أُعلن عنه في شرق الكونغو 15 مايو الماضي. ويأتي ارتفاع حصيلة الوفيات في ظل مخاوف أمنية أدت إلى تقييد جهود الاستجابة للوباء في إقليم إيتوري، الأكثر تضرراً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ قالت السلطات، إنه تم تسجيل 12 هجوماً على الأقل، عبر استهداف منشآت وفرقاً صحية منذ إعلان تفشي المرض.

من ناحية أخرى، أضرب عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي عن العمل، احتجاجاً على عدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية. ولقي 36 من العاملين في القطاع الصحي على الأقل حتفهم من جرّاء إصابتهم بالفيروس.