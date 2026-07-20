آندي بيرنهام يتولى رئاسة وزراء بريطانيا خلفا لستارمر

تولى الزعيم الجديد لحزب العمال آندي بيرنهام الاثنين مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في عشر سنوات، حاملا معه تغييرا في الأسلوب وفي السياسات على السواء فيما تواجه لندن تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى.

ويحلّ بيرنهام (56 عاما) الذي كان حتى يونيو الماضي رئيسا لبلدية منطقة مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا محلّ رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر الذي وصل إلى داونينغ ستريت في يوليو 2024 بعد فوز كاسح لحزب العمال في الانتخابات التشريعية أنهى 14 عاما من حكم المحافظين.

وأصبح بيرنهام الجمعة زعيما لحزب العمال بعد حصوله على دعم نحو 95 في المئة من نوابه، وهو ما يؤهله حكما لرئاسة الحكومة في ظل تمتع الحزب بالغالبية في البرلمان.

وكان ستارمر أعلن استقالته في 22 يونيو من رئاسة الوزراء بعد تراجع شعبيته وتصاعُد المعارضة له داخل صفوف العماليين نتيجة اتخاذه سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، وهزيمة الحزب في بعض الاستحقاقات الانتخابية المحلية.

وأعرب ستارمر عن اعتزازه بما أنجزته حكومته في العامين اللذيَن تولى السلطة خلالهما، واعتبر في كلمته الأخيرة أمام مقرّه في شارع داونينغ أن المملكة أصبحت "أقوى وأكثر عدلا" مما كانت عليه عند تسلُّمه المنصب.

وقال ستارمر الذي يسلّم رئاسة الحكومة الاثنين إلى زميله في حزب العمال آندي بورنم إن المملكة المتحدة "اليوم أقوى وأكثر عدلا مما كانت عليه قبل عامين".

وأضاف في كلمته التي ألقاها محاطا بمعاونيه وبعدد من وزرائه "أغادر وأنا مبتسم، وأغادر وأنا فخور بكل ما حققناه".

ثم انتقل ستارمر إلى قصر باكنغهام حيث قدّم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث الذي قبلها، وفقا لبيان أصدره القصر، موضحا أن زوج ستارمر فيكتوريا كانت ترافقه.

بعد ذلك، استقبل الملك آندي بيرنهام وعيّنه رئيسا للحكومة الجديدة وكلّفه تأليفها، وفق ما أعلن قصر باكنغهام في بيان مقتضب.

وبات بيرنهام رابع رئيس وزراء في عهد تشارلز الثالث منذ جلوسه على العرش في سبتمبر 2022.

ويعرض بيرنهام في داونينغ ستريت توجهاته في إدارة شؤون البلاد، في أول خطاب له بصفته رئيسا للوزراء.

كما سيعلن تشكيلة الحكومة الجديدة.