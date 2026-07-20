البحرين: استهداف إيراني لأجهزة الملاحة الجوية المدنية دون تأثير على العمليات

أعلنت شؤون الطيران المدني البحرينية أنه جراء العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين، تم استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيّرات عدائية، من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية.

وقالت شؤون الطيران المدني، في بيان صحافي أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الاثنين ، إن الجهات المختصة باشرت فورًا التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية.

وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بصورة طبيعية، مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة.