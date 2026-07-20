الكويت.. الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.

وأضاف رئاسة الأركان في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.