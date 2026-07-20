الجيش الأوكراني يستعين بـ «الروبوتات البرية» في المهام الخطرة

يعمل الجيش الأوكراني بثبات على الاستعاضة عن المهام الخطرة على جبهات القتال بالروبوتات البرية. وفي أبريل 2026، أمر الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، الجيش بنشر ما لا يقل عن 50 ألف مركبة برية غير مأهولة، واصفاً إياها بـ«الخطوة الكبيرة التالية» في إنقاذ أرواح الجنود.

ويتوقع رئيس قسم المركبات الأرضية غير المأهولة في منصة الابتكار الدفاعي الأوكرانية، إيهور شميريوف، أن تتجاوز أوكرانيا هدف زيلينسكي بمجرد احتساب المشتريات المباشرة للوحدات الميدانية، وقال: «في النصف الأول من عام 2026، تم التعاقد لنشر 25 ألف مركبة أرضية غير مأهولة على الجبهة، وهذا يُمثّل ضعف العدد الذي تم التعاقد عليه خلال عام 2025 بأكمله».

وأضاف: «الهدف هو الاستعاضة عن جندي المشاة على خط الجبهة بوسائل أخرى، قدر الإمكان»، وهذا يعني الجمع بين الطائرات بدون طيار، والمركبات البرية غير المأهولة، حيث تعمل كييف بالفعل على تنفيذ هذه الرؤية، ففي شهر أبريل وحده، قال شميريوف، إن المركبات الأرضية الأوكرانية غير المأهولة نفذت أكثر من 10 آلاف مهمة، كان معظمها لتوصيل الإمدادات إلى مواقع الخطوط الأمامية. ومع تزايد خطورة ساحة المعركة، يستمر الطلب على الآلات القادرة على استبدال الجنود في الارتفاع.

معارك أكثر أمناً

وفي مارس الماضي، قال قائد الفيلق الثالث للجيش الأوكراني، آندري بيليتسكي، إن المركبات الأرضية غير المأهولة يمكن أن تحل في نهاية المطاف محل ما يصل إلى ثلث الجنود على طول الجبهة.

من جهته، قال مهندس في منظمة «تكنولوجي يونايتد فور أوكرانيا»، هاينر فيليب: «يمكن للطائرات بدون طيار والمركبات غير المأهولة أن تجعل المعارك أكثر أماناً».

وأصبح بإمكان القوات الأوكرانية الآن رصد القوات الروسية، وضربها ليل نهار، وفي الأغلب تقوم باستهداف المواقع قبل أن تتقدم إليها قوات المشاة. وبشكل متزايد، لم يعد الجندي هو أول من يتقدم عبر تلك الأرض، بل الروبوت. في السياق نفسه، قال بافيل شورمي، من فوج «كاستوس كالينوفسكي» الأوكرياني، إن وحدته جربت في البداية مركبات برية غير مأهولة مزودة بمدافع رشاشة، لكنها تستخدمها الآن بشكل أساسي في المهام اللوجستية، حيث وجدت هذه الأنظمة دورها الأكثر وضوحاً في ساحة المعركة.

وتتمثّل مهمة أخرى في التصدي للاستخدام المتزايد من جانب روسيا لمجموعات التسلل الصغيرة، ما يسمح للمركبات البرية غير المأهولة المسلحة بالاشتباك معها من دون تعريض المزيد من الجنود للخطر داخل منطقة الاشتباك التي تغطيها الطائرات بدون طيار.

وتابع شميروف: «يتضمن ذلك في المقام الأول الاشتباك مع أفراد العدو ومعداته، وهذا الأمر قيد التشغيل بالفعل على خطوط الجبهة»، وأضاف: «يمكن للروبوتات القيام بدوريات، والحفاظ على المواقع».

دور الروبوتات

وفي فبراير، قام فوج «لافا» وهو وحدة عسكرية متطورة للأنظمة غير المأهولة، تابع للفيلق الثاني «خارتيا» بتطهير معقل روسي بالقرب من «كوبيانسك»، باستخدام الروبوتات الأرضية، والروبوتات الأرضية غير المأهولة الانتحارية، والطائرات بدون طيار الهجومية من دون إرسال مشاة إلى الهدف. وبعد شهرين، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تشكيل «وحدات هجومية بالطائرات بدون طيار»، تدمج الطائرات بدون طيار الجوية والروبوتات الأرضية والمشاة في نظام واحد متعدد الأسلحة، كما تتولى الروبوتات البرية مهام هندسية.

وقال «ديما»، وهو جندي في اللواء الهجومي الثالث الأوكراني، إن وحدته تستخدم المركبات البرية غير المأهولة، لنشر الأسلاك الشائكة والحواجز أمام المواقع الدفاعية، وأضاف: «الأمر صعب، فما أن يتقدم الروبوت إلى خط المواجهة، حتى تحاول القوات التابعة للعدو ضربه وتدميره».

تطوير الروبوتات

ويعمل المُطوّرون على توسيع نطاق قدرات المركبات البرية غير المأهولة، إذ بدأت شركة «راتيل روبوتيكس» في اختبار قاذفات شبكية مركبة على روبوتات برية لاعتراض الطائرات بدون طيار التي تُحلّق على ارتفاع منخفض.

وفي يونيو الماضي، كشف الفيلق الثالث للجيش الأوكراني عن نظام دفاع جوي آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على الكشف عن الأهداف الجوية وتعقبها ومهاجمتها بشكل مستقل، ما يُسلّط الضوء على السرعة التي تتطور بها المركبات البرية غير المأهولة.

ويقول أحد مسؤولي منصة الابتكار الدفاعي الأوكرانية، إن المركبات الأرضية غير المأهولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُستخدم بالفعل على خطوط القتال الأمامية في مهام تراوح بين الدعم الناري، والدفاع الجوي، بما في ذلك الاشتباك مع الطائرات الروسية الانتحارية.

ليست بديلاً عن المُشاة

بدأ القادة الأوكرانيون في التخطيط لشن هجمات تستند إلى ما يمكن للروبوتات تحقيقه قبل أن يتقدم الجنود.

ولا يعني وجود روبوتات أكثر قدرة، أن قوات المشاة في طريقها إلى الاختفاء، إذ قال جورج باروس من معهد دراسات الحرب: «يمكن للمركبات الأرضية غير المأهولة دعم الهجمات الأمامية، وإضعاف قوات العدو».

وأضاف: «إنها ليست بديلاً مثالياً عن المشاة. ففي نهاية المطاف، ستظل هناك حاجة دائمة إلى المشاة التقليديين لاحتلال الأراضي والسيطرة عليها»، مشيراً إلى أن الأنظمة الحالية لاتزال عرضة للطائرات بدون طيار المزودة بنظام الرؤية المباشرة والألغام، كما أن المركبات البرية غير المأهولة المسلحة لاتزال بحاجة إلى إعادة التزويد بالذخيرة يدوياً بعد استنفادها. عن «آسيا تايمز»

الاستخدام الروسي للروبوتات

لايزال ضعف الاتصالات أحد أكبر العوائق التي تحول دون نشر الروبوتات الأرضية على نطاق واسع، وبدلاً من الاعتماد على وصلة لاسلكية واحدة بين المشغل والروبوت، تسمح الشبكات المتشابكة للطائرات بدون طيار والمركبات الأرضية غير المأهولة والمحطات الأرضية بترحيل الأوامر عبر بعضها بعضاً، ما يجعل التشكيلات الروبوتية قادرة على الصمود في وجه التشويش.

وفي ذلك، يقول القائد السابق لوحدة المتطوعين «شوزن كومباني» الأوكرانية، رايان أوليري: «تُعدّ الشبكات المتداخلة شرطاً أساسياً لاستخدام المركبات البرية غير المأهولة على نطاق واسع».

وتسعى روسيا إلى تطبيق العديد من المفاهيم نفسها، إذ قال زميل «مركز الأمن الأميركي الجديد»، صامويل بنديت، إن القوات الروسية تستخدم المركبات غير المأهولة في المهام اللوجستية، وإجلاء المصابين والمهام القتالية، بما في ذلك أنظمة، مثل: «كوريير»، و«ديبيشا»، و«إمبولس»، إلى جانب الروبوتات التي تصنعها الوحدات الموجودة على خط المواجهة، لكنه يعتقد أن أوكرانيا لاتزال تتمتع حالياً بميزة في مجال النشر، موضحاً: «من المرجح أن يكون العدد الإجمالي للمركبات الأرضية غير المأهولة الروسية المستخدمة على الجبهة اليوم أقل من عدد مثيلاتها الأوكرانية».

ورأى أن قيود الاتصالات قد حدّت من استخدام روسيا لها على نطاق أوسع. ومع ذلك، فإنه يرى أن كلا الجيشين يدركان بشكل متزايد أن الروبوتات الأرضية أصبحت ضرورية في ساحة معركة تهيمن عليها الطائرات بدون طيار.

ازدهار الصناعة

تشهد صناعة المركبات الأرضية غير المأهولة في أوكرانيا ازدهاراً كبيراً، وأظهرت دراسة أجراها معهد «كي إس إي»، بالتعاون مع منصة الابتكار الدفاعي الأوكرانية و«ديفينس بيلدر»، أن سوق المركبات الأرضية غير المأهولة في أوكرانيا، نمت بنسبة 488% في عام 2025.